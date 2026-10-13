泰国计划首次从斯里兰卡、尼泊尔和孟加拉国引进外来务工人员。该国劳动力短缺，导致东部水果产区的部分收成被留在树上腐烂。《日本时报》报道称。

在种植榴莲、山竹和红毛丹等作物的尖竹汶府，农民正面临争夺工人的激烈竞争。当地生产商Jomsak Puthirattana表示，在边境争端扰乱过境后，5名柬埔寨工人离开，一些情况下的日薪从350至400泰铢上涨到800至1000泰铢。在这样的成本下，采收价格较低的水果变得无利可图。

对移民的依赖

移民约占泰国劳动力的十分之一。来自缅甸、柬埔寨和老挝的工人传统上受雇于农场、建筑工地和工厂，这些领域的雇主很难找到泰国公民。同时，越来越多的移民在曼谷和其他大城市的服务业工作。

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由于人口老龄化，该国国内劳动力市场正在萎缩。与此同时，来自邻国的工人流入正在减少：由于与柬埔寨的边境争端，许多柬埔寨人离开了泰国；而缅甸的政治不稳定和就业限制使招聘新人员更加困难。

首批工人将于1月抵达

劳工部长Julapun Amornvivat表示，首批来自斯里兰卡的工人预计将于1月抵达，主要参与建筑项目。泰国还在讨论试点招聘约1万人，与尼泊尔和孟加拉国的劳工协议预计将于明年达成。

建筑业对工人的需求尤其迫切：据泰国承包商协会主席Lisa Ngamtrakulpanit介绍，在该行业约420万至450万人的劳动力中，移民占60%至70%。政府还在准备一项计划，为移民加快续签工作许可，并将已无证留在该国的人员合法化。

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