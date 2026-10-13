Таиланд впервые планирует привлекать трудовых мигрантов из Шри-Ланки, Непала и Бангладеш на фоне нехватки рабочей силы, из-за которой в восточных фруктовых регионах страны часть урожая оставляют гнить на деревьях. Об этом сообщает The Japan Times.

В провинции Чантхабури, где выращивают в том числе дуриан, мангостин и рамбутан, фермеры ощущают острую конкуренцию за работников. Местный производитель Джомсак Путтираттана рассказал, что после отъезда пяти камбоджийских работников, когда пограничный спор нарушил пересечение границы, дневная оплата в некоторых случаях выросла с 350–400 батов до 800–1000 батов. При таких расходах собирать более дешевые фрукты стало нерентабельно.

Зависимость от мигрантов

Мигранты составляют примерно одну десятую рабочей силы Таиланда. Работники из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса традиционно заняты на фермах, строительных площадках и фабриках, где работодателям трудно найти граждан Таиланда. В то же время все больше мигрантов работают в сфере услуг в Бангкоке и других крупных городах.

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Внутренний рынок труда страны сокращается из-за старения населения. Одновременно уменьшается приток работников из соседних государств: из-за пограничного спора с Камбоджей многие камбоджийцы уехали из Таиланда, а политическая нестабильность и ограничения на трудоустройство в Мьянме усложнили наем новых людей.

Первые работники в январе

Министр труда Джулапун Аморнвиват заявил, что первые работники из Шри-Ланки должны прибыть в январе, преимущественно для строительных проектов. Таиланд также обсуждает пилотный набор около 10 тысяч человек, а трудовые соглашения с Непалом и Бангладеш ожидаются в следующем году.

Потребность в рабочих особенно остра в строительстве: по данным президента Ассоциации подрядчиков Таиланда Лизы Нгамтракулпанит, мигранты составляют 60–70% рабочей силы отрасли численностью примерно 4,2–4,5 млн человек. Правительство также готовит программу ускоренного продления разрешений на работу для мигрантов и легализации тех, кто уже находится в стране без документов.

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