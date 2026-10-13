Tajlandia po raz pierwszy planuje pozyskiwać pracowników migrujących ze Sri Lanki, Nepalu i Bangladeszu w związku z niedoborem siły roboczej, przez który część zbiorów gnije na drzewach we wschodnich regionach sadowniczych kraju. Informuje o tym The Japan Times.

W prowincji Chanthaburi, gdzie uprawia się między innymi duriany, mangostany i rambutany, rolnicy odczuwają silną konkurencję o pracowników. Lokalny producent Jomsak Puthirattana powiedział, że po wyjeździe pięciu kambodżańskich pracowników, gdy spór graniczny zakłócił przekraczanie granicy, dzienne wynagrodzenie w niektórych przypadkach wzrosło z 350–400 bahtów do 800–1000 bahtów. Przy takich kosztach zbiór tańszych owoców stał się nieopłacalny.

Zależność od migrantów

Migranci stanowią około jedną dziesiątą siły roboczej Tajlandii. Pracownicy z Mjanmy, Kambodży i Laosu są tradycyjnie zatrudniani w gospodarstwach rolnych, na placach budowy i w fabrykach, gdzie pracodawcom trudno znaleźć obywateli Tajlandii. Jednocześnie coraz więcej migrantów pracuje w sektorze usług w Bangkoku i innych dużych miastach.

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Wewnętrzny rynek pracy kraju kurczy się z powodu starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie maleje napływ pracowników z sąsiednich państw: z powodu sporu granicznego z Kambodżą wielu Kambodżan wyjechało z Tajlandii, a niestabilność polityczna i ograniczenia zatrudnienia w Mjanmie utrudniły rekrutację nowych osób.

Pierwsi pracownicy w styczniu

Minister pracy Julapun Amornvivat oświadczył, że pierwsi pracownicy ze Sri Lanki mają przybyć w styczniu, głównie do projektów budowlanych. Tajlandia omawia również pilotażową rekrutację około 10 tys. osób, a umowy o pracy z Nepalem i Bangladeszem są oczekiwane w przyszłym roku.

Zapotrzebowanie na pracowników jest szczególnie dotkliwe w budownictwie: według Lisy Ngamtrakulpanit, prezeski Stowarzyszenia Wykonawców Tajlandii, migranci stanowią 60–70% siły roboczej sektora liczącej około 4,2–4,5 mln osób. Rząd przygotowuje również program przyspieszonego odnawiania zezwoleń na pracę dla migrantów oraz legalizacji osób już przebywających w kraju bez dokumentów.

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