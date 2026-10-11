NDTV：三名印度人在黑海遇袭后从罗马尼亚启程回国

三名在黑海商业船只MV Royad Mammadov遇袭后获救的印度公民已离开罗马尼亚，前往印度。印度驻布加勒斯特大使馆通报了这一消息，NDTV报道。

该外交机构公布了三名海员的姓名：Sahil Sandhu、Ashwini Kumar和Harman Singh。大使馆表示，已为他们返回印度提供了所有必要协助，并感谢罗马尼亚当局、康斯坦察县医院和救援队伍为此次行动及后续措施提供协助。

获救海员的状况

大使馆此前表示，三名印度公民的情况均稳定。其中两人被安置在酒店，第三人则在康斯坦察县医院接受治疗。

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周二，大使馆代表探望了这些海员，以协调进一步协助，确保他们安全并尽快离开罗马尼亚。通过航运公司的当地代理人，他们收到了包括手机在内的必需品。海员所需的印度餐食则通过当地一家印度餐厅安排。

对船只的袭击

MV Royad Mammadov周一在黑海遭到袭击。根据印度外交部的数据，两名外国海员死亡，数名船员受伤，其中包括三名印度公民。

印度外交部谴责了此次袭击，并表示，对国际航运路线的袭击给全球贸易和人们的福祉带来严重风险。该部门还重申呼吁通过对话和外交手段结束持续的冲突。

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