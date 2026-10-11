Trzech obywateli Indii, uratowanych po ataku na statek handlowy MV Royad Mammadov na Morzu Czarnym, opuściło Rumunię i udało się do Indii. Poinformowała o tym ambasada Indii w Bukareszcie, pisze NDTV.

Placówka dyplomatyczna podała nazwiska marynarzy: Sahil Sandhu, Ashwini Kumar i Harman Singh. Ambasada oświadczyła, że zapewniła im wszelką niezbędną pomoc w powrocie do Indii, a także podziękowała rumuńskim władzom, szpitalowi powiatowemu w Konstancy oraz zespołom ratunkowym za pomoc w operacji i późniejszych działaniach.

Stan uratowanych marynarzy

Wcześniej ambasada informowała, że wszyscy trzej obywatele Indii byli w stabilnym stanie. Dwóch z nich zakwaterowano w hotelu, podczas gdy trzeci przechodził leczenie w szpitalu powiatowym w Konstancy.

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We wtorek przedstawiciel ambasady odwiedził marynarzy, aby skoordynować dalszą pomoc w ich bezpiecznym i jak najszybszym wyjeździe z Rumunii. Za pośrednictwem lokalnego agenta firmy żeglugowej przekazano im niezbędne rzeczy, w tym telefony komórkowe. Indyjskie jedzenie dla marynarzy zorganizowano przez lokalną indyjską restaurację.

Atak na statek

MV Royad Mammadov został zaatakowany na Morzu Czarnym w poniedziałek. Według indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zginęło dwóch zagranicznych marynarzy, a kilku członków załogi, w tym trzech obywateli Indii, odniosło obrażenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii potępiło atak i oświadczyło, że ataki na międzynarodowe szlaki żeglugowe stwarzają poważne zagrożenia dla światowego handlu i dobrobytu ludzi. Resort ponownie zaapelował również o dialog i dyplomację w celu zakończenia trwających konfliktów.

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