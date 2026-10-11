Трое граждан Индии, спасенных после атаки на коммерческое судно MV Royad Mammadov в Черном море, покинули Румынию и направились в Индию. Об этом сообщило посольство Индии в Бухаресте, пишет NDTV.

Диппредставительство назвало имена моряков: Сахил Сандху, Ашвини Кумар и Харман Сингх. Посольство заявило, что предоставило им всю необходимую помощь для возвращения в Индию, а также поблагодарило румынские власти, уездную больницу Констанцы и спасательные команды за содействие в операции и последующих мерах.

Состояние спасенных моряков

Ранее посольство сообщало, что все трое граждан Индии находились в стабильном состоянии. Двоих из них разместили в отеле, тогда как третий проходил лечение в уездной больнице Констанцы.

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Во вторник представитель посольства посетил моряков, чтобы согласовать дальнейшую помощь для их безопасного и скорейшего выезда из Румынии. Через местного агента судоходной компании им передали необходимые вещи, в том числе мобильные телефоны. Индийскую еду для моряков организовали через местный индийский ресторан.

Атака на судно

MV Royad Mammadov подверглось атаке в Черном море в понедельник. По данным Министерства иностранных дел Индии, погибли двое иностранных моряков, а несколько членов экипажа, в том числе трое граждан Индии, получили ранения.

МИД Индии осудил нападение и заявил, что атаки на международные судоходные маршруты создают серьезные риски для мировой торговли и благополучия людей. Ведомство также повторило призыв к диалогу и дипломатии для прекращения продолжающихся конфликтов.

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