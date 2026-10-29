在英国，INSIGHT UK组织向英国印度教徒跨党派议会小组提交了题为《巴基斯坦印度教徒的宗教迫害》的报告。该文件汇集了有关巴基斯坦印度教社区成员遭受歧视、宗教自由受限及安全威胁的历史资料和当代证词，NDTV World报道。

社区人口规模

报告称，印度1941年人口普查记录显示，印度教徒占后来成为西巴基斯坦一部分的地区人口的14.6%。该文件作者称，如今印度教徒在巴基斯坦人口中的占比不足2%。

报告作者将这一减少与1947年骚乱后的多轮暴力事件联系起来，也与离开家园或被迫迁移的家庭失去土地和农场有关。文件还提及敌对财产法，称这些法律导致数千个家庭失去祖传土地。

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报告指出，巴基斯坦宪法第41条和第91条规定，只有穆斯林可以担任总统和总理。作者还指出，伊斯兰堡没有正在使用的印度教寺庙，而首座此类寺庙的建设在2020年伊斯兰主义团体抗议后被叫停。

关于强迫改宗的指称

INSIGHT UK估计，在巴基斯坦，每年有超过1,000名来自印度教和基督教社区的妇女和女孩遭绑架、被强迫改信伊斯兰教，并被强迫与绑架者结婚。文件指出，大多数受害者是来自低收入家庭的未成年人，她们难以获得司法救济。

该组织呼吁英国政府将保护宗教少数群体作为与巴基斯坦对话的强制性议题，将英国援助与人权领域的进展挂钩，并建立安全机制，为强迫改宗和宗教迫害的受害者提供庇护。其他建议包括在英国驻伊斯兰堡高级专员公署为少数群体代表设置两个职位，并每半年发布一次关于巴基斯坦宗教少数群体社会经济状况的报告。

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