В Великобритании организация INSIGHT UK представила перед Всепартийной парламентской группой британских индуистов отчет «Религиозное преследование индуистов в Пакистане». В документе собраны исторические материалы и современные свидетельства о дискриминации, ограничениях религиозной свободы и угрозах безопасности представителей индуистских общин в Пакистане, сообщает NDTV World.

Численность общины

Согласно отчету, перепись населения Индии 1941 года зафиксировала, что индуисты составляли 14,6% населения территории, которая впоследствии стала частью Западного Пакистана. Сейчас их доля среди населения Пакистана, по утверждению авторов документа, составляет менее 2%.

Авторы отчета связывают это сокращение с волнами насилия после беспорядков 1947 года, а также с потерей земель и ферм семьями, покинувшими свои дома или перемещенными. В документе также говорится о законах о вражеском имуществе, из-за которых, по его данным, тысячи семей потеряли наследственные земли.

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В отчете отмечается, что статьи 41 и 91 Конституции Пакистана предусматривают возможность занимать должности президента и премьер-министра только для мусульман. Авторы также указали, что в Исламабаде нет действующего индуистского храма, а строительство первого такого храма остановили в 2020 году после протестов исламистских групп.

Заявления о принудительных обращениях

По оценке INSIGHT UK, ежегодно в Пакистане похищают, принудительно обращают в ислам и принудительно выдают замуж за похитителей более тысячи женщин и девушек из индуистских и христианских общин. В документе отмечается, что большинство пострадавших — несовершеннолетние из малообеспеченных семей, которым трудно получить доступ к правосудию.

Организация призвала правительство Великобритании сделать защиту религиозных меньшинств обязательной темой диалога с Пакистаном, связать британскую помощь с прогрессом в сфере прав человека и создать безопасные механизмы предоставления убежища жертвам принудительных обращений и религиозных преследований. Среди других предложений — выделить две должности в Высокой комиссии Великобритании в Исламабаде для представителей меньшинств и публиковать раз в полгода отчеты о социально-экономическом положении религиозных меньшинств Пакистана.

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