W Wielkiej Brytanii organizacja INSIGHT UK przedstawiła przed Wszechpartyjną Grupą Parlamentarną Brytyjskich Hinduistów raport „Prześladowania religijne hinduistów w Pakistanie”. Dokument zawiera materiały historyczne i współczesne świadectwa dotyczące dyskryminacji, ograniczeń wolności religijnej oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa członków społeczności hinduistycznych w Pakistanie, informuje NDTV World.

Liczebność społeczności

Według raportu spis ludności Indii z 1941 roku wykazał, że hinduiści stanowili 14,6% ludności terytorium, które później stało się częścią Pakistanu Zachodniego. Obecnie ich udział w ludności Pakistanu, według autorów dokumentu, wynosi mniej niż 2%.

Autorzy raportu wiążą ten spadek z falami przemocy po zamieszkach w 1947 roku, a także z utratą ziemi i gospodarstw przez rodziny, które opuściły swoje domy lub zostały przesiedlone. Dokument mówi również o ustawach dotyczących mienia wroga, przez które, według jego danych, tysiące rodzin straciły odziedziczone ziemie.

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W raporcie wskazano, że artykuły 41 i 91 Konstytucji Pakistanu przewidują możliwość sprawowania urzędów prezydenta i premiera wyłącznie przez muzułmanów. Autorzy zaznaczyli również, że w Islamabadzie nie ma działającej świątyni hinduistycznej, a budowę pierwszej takiej świątyni wstrzymano w 2020 roku po protestach grup islamistycznych.

Twierdzenia o przymusowych nawróceniach

Według oceny INSIGHT UK każdego roku w Pakistanie porywanych, przymusowo nawracanych na islam i zmuszanych do małżeństwa z porywaczami jest ponad tysiąc kobiet i dziewcząt ze społeczności hinduistycznych i chrześcijańskich. W dokumencie wskazano, że większość poszkodowanych to nieletnie z rodzin o niskich dochodach, którym trudno uzyskać dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Organizacja wezwała rząd Wielkiej Brytanii, aby ochrona mniejszości religijnych była obowiązkowym tematem dialogu z Pakistanem, aby powiązać brytyjską pomoc z postępami w dziedzinie praw człowieka oraz stworzyć bezpieczne mechanizmy udzielania azylu ofiarom przymusowych nawróceń i prześladowań religijnych. Wśród innych propozycji są przeznaczenie dwóch stanowisk w Brytyjskiej Wysokiej Komisji w Islamabadzie dla przedstawicieli mniejszości oraz publikowanie co pół roku raportów o sytuacji społeczno-ekonomicznej mniejszości religijnych w Pakistanie.

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