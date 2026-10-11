印度首都德里警方拘留了超过2000名抗议参与者以及青年运动Cockroach的创始人。抗议者要求印度选举委员会主席贾涅什·库马尔辞职，Channel NewsAsia报道。

为阻止示威活动，当局在全市部署了数千名警察和准军事人员，限制中央商务区的移动互联网，并关闭了数十个地铁站和市场。

抗议在开始前被制止

Cockroach运动原计划在德里市中心的简塔·曼塔尔地区聚集数千人，但安全部队在活动开始前便封锁了该区域。一名未具名的内政部官员表示，德里有超过2000人被拘留。当地媒体还报道称，孟买约有400人被拘留。截至发稿时，警方未对这些拘留作出评论。

该组织表示，Cockroach Janta Party创始人阿比吉特·迪普凯以及该运动的高级领导人绍拉夫·达斯和阿舒托什·兰卡，在其从孟买飞抵德里的航班降落后被拘留。据电视台报道，迪普凯在飞机上对执法人员说，他来这里就是为了被拘留，而且他不怕他们。该运动代表阿金基亚·辛德表示，抗议者将继续行动，直到库马尔辞职。

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围绕选民名册的争议

抗议参与者和反对党指责选举当局，称选民名册的修订可能不成比例地有利于总理纳伦德拉·莫迪执政的印度人民党。Indian Express报道称，两名选举委员会成员曾质疑这项修订，修订导致约1.3亿条记录从名册中被删除；此后抗议活动加剧。

选举委员会称，被删除的记录中，6300万条涉及已变更居住地的人，3000万条涉及无法找到的人，2800万条涉及已死亡的人。委员会表示，这些是在审查名册草案期间发现的记录，被错误排除的选民可以恢复登记。选举委员会和印度人民党否认存在违规行为的指控。

联合国人权事务办公室对大规模拘留表示关切，并呼吁印度当局确保尊重和平集会权。印度常驻联合国日内瓦代表团称这一立场是不恰当干涉该国内政。

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