В столице Индии Дели полиция задержала более 2 тысяч участников протеста и основателя молодежного движения Cockroach. Участники акции требовали отставки главы Избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара, сообщает Channel NewsAsia.

Чтобы не допустить демонстрации, власти развернули в городе тысячи полицейских и сотрудников военизированных формирований, ограничили мобильный интернет в центральном деловом районе и закрыли десятки станций метро и рынков.

Протест остановили до начала

Движение Cockroach планировало собрать тысячи людей в районе Джантар-Мантар в центре Дели, однако силовики перекрыли эту территорию еще до начала акции. По словам неназванного чиновника Министерства внутренних дел, в Дели задержали более 2 тысяч человек. Местные СМИ также сообщали примерно о 400 задержанных в Мумбаи. На момент публикации полиция не комментировала эти задержания.

Основателя Cockroach Janta Party Абхиджита Дипке и старших лидеров движения Саурава Даса и Ашутоша Ранку задержали после посадки их рейса из Мумбаи в Дели, заявили в организации. По данным телеканалов, Дипке сказал правоохранителям на борту самолета, что прибыл, чтобы его задержали, и не боится их. Представитель движения Аджинкья Шинде заявил, что протестующие будут продолжать акции, пока Кумар не подаст в отставку.

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Спор из-за списков избирателей

Участники протестов и оппозиционные партии обвиняют избирательные власти в том, что пересмотр списков избирателей мог непропорционально благоприятствовать правящей партии премьер-министра Нарендры Моди — Бхаратия джаната парти. Протесты усилились после сообщения Indian Express о том, что двое членов Избирательной комиссии ставили под сомнение пересмотр, в результате которого из списков удалили около 130 миллионов записей.

По данным Избирательной комиссии, среди удаленных записей 63 миллиона касались людей, сменивших место жительства, 30 миллионов — тех, кого не удалось найти, а 28 миллионов — умерших. Комиссия заявила, что речь идет о записях, выявленных во время пересмотра проектов списков, а избиратели, которых исключили по ошибке, могут восстановить регистрацию. Избирательная комиссия и Бхаратия джаната парти отвергли обвинения в нарушениях.

Управление ООН по правам человека выразило обеспокоенность массовыми задержаниями и призвало индийские власти обеспечить уважение права на мирные собрания. Представительство Индии при ООН в Женеве назвало эту позицию неуместным вмешательством во внутренние дела страны.

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