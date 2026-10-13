法国计划举行新的支持学生行动 — 《印度教徒报》

法国计划于10月13日举行新的全国性示威活动，以支持因学习条件问题已抗议数周的学生。巴黎的游行原定于格林尼治时间12:00开始，其他城市也计划举行活动。据《印度教徒报》报道，工会和左翼反对党“不屈法国”支持了此次动员。

此前的抗议和拘留

新的行动原定在10月8日的示威活动之后举行，当时法国不同地区有超过7万人走上街头。警方当时拘留了约500名参与者。根据司法部数据，在整个抗议期间，已有超过6,800人被拘留，其中大多数为未成年人。

这场运动于9月底开始。学生用垃圾箱和其他物品封锁高中入口，一些地方还发生了与警方的冲突。法国教育部表示，10月12日，该国3,700所高中中有130所关闭。该部门称，关闭学校的数量正在减少，但暴力程度正在加剧。

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学生的诉求和当局的回应

抗议参与者要求政府解决教师短缺、建筑物失修、课程安排过于繁重以及教育中的其他不足等问题。在此前的全国性抗议之后，政府承诺在未来几天向受影响最严重的114所高中派遣约3,000名代课教师。政府发言人10月12日表示，他们的调配已经开始。

全国学生联盟称这项措施不足，并要求将高中经费增加100亿欧元。人权组织和抗议参与者指责警方不成比例地使用武力。警方已就24起有关虐待示威者的投诉启动内部调查。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，学生的诉求需要时间、协商、讨论和尊重，并呼吁抗议者保持克制。周六还计划举行更广泛的抗议活动，反对生活成本上涨。

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