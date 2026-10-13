We Francji na 13 października zaplanowano nowe ogólnokrajowe demonstracje poparcia dla uczniów, którzy od kilku tygodni protestują z powodu warunków nauki. W Paryżu marsz miał rozpocząć się o 12:00 czasu GMT, a akcje planowano także w innych miastach. Jak informuje The Hindu, mobilizację poparły związki zawodowe oraz lewicowa partia opozycyjna La France Insoumise.

Poprzednie protesty i zatrzymania

Nowe akcje miały odbyć się po demonstracjach 8 października, gdy na ulice w różnych regionach Francji wyszło ponad 70 tys. osób. Policja zatrzymała wówczas około 500 uczestników. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w całym okresie protestów zatrzymano ponad 6 800 osób, głównie nieletnich.

Ruch rozpoczął się pod koniec września. Uczniowie blokowali wejścia do liceów pojemnikami na śmieci i innymi przedmiotami, a miejscami dochodziło do starć z policją. Francuskie Ministerstwo Edukacji poinformowało, że 12 października zamkniętych było 130 z 3 700 liceów w kraju. Resort oświadczył, że liczba zamkniętych szkół spada, ale poziom przemocy się nasila.

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Żądania uczniów i reakcja władz

Uczestnicy protestów domagają się, aby rząd rozwiązał problemy z brakiem nauczycieli, zaniedbanymi budynkami, przeładowanym planem zajęć oraz innymi niedociągnięciami w edukacji. Po wcześniejszych ogólnokrajowych protestach rząd obiecał w najbliższych dniach skierować około 3 tys. nauczycieli zastępczych do 114 liceów, które ucierpiały najbardziej. Rzeczniczka rządu 12 października oświadczyła, że ich rozmieszczanie już się rozpoczęło.

Krajowy Związek Uczniów uznał ten krok za niewystarczający i domaga się zwiększenia finansowania liceów o 10 mld euro. Organizacje praw człowieka i uczestnicy protestów oskarżali policję o nieproporcjonalne użycie siły. Policja wszczęła wewnętrzne postępowania w związku z 24 skargami na brutalne traktowanie demonstrantów.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że skargi uczniów wymagają czasu, konsultacji, dyskusji i szacunku, oraz wezwał protestujących do powściągliwości. Na sobotę zaplanowano również szersze akcje przeciw rosnącym kosztom życia.

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