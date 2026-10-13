Во Франции на 13 октября запланировали новые общенациональные демонстрации в поддержку учащихся, которые уже несколько недель протестуют из-за условий обучения. В Париже марш должен был начаться в 12:00 по Гринвичу, акции также планировались в других городах. Как сообщает The Hindu, мобилизацию поддержали профсоюзы и левая оппозиционная партия «Непокоренная Франция».

Предыдущие протесты и задержания

Новые акции должны были состояться после демонстраций 8 октября, когда на улицы в разных регионах Франции вышли более 70 тысяч человек. Тогда полиция задержала около 500 участников. По данным Министерства юстиции, за все время протестов задержали более 6 800 человек, преимущественно несовершеннолетних.

Движение началось в конце сентября. Учащиеся блокировали входы в лицеи мусорными контейнерами и другими предметами, а местами происходили столкновения с полицией. Министерство образования Франции сообщило, что 12 октября были закрыты 130 из 3 700 лицеев страны. В ведомстве заявили, что число закрытых школ сокращается, однако уровень насилия усиливается.

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Требования учащихся и реакция властей

Участники протестов требуют от правительства решить проблемы нехватки учителей, ветхих зданий, перегруженного расписания занятий и других недостатков в образовании. После предыдущих общенациональных протестов правительство пообещало в ближайшие дни направить около 3 тысяч учителей-заменителей в 114 лицеев, пострадавших больше всего. Представительница правительства 12 октября заявила, что их распределение уже началось.

Национальный союз учащихся назвал этот шаг недостаточным и требует увеличить финансирование лицеев на 10 млрд евро. Правозащитные организации и участники протестов обвиняли полицию в непропорциональном применении силы. Полиция начала внутренние проверки по 24 заявлениям о жестоком обращении с демонстрантами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что жалобы учащихся требуют времени, консультаций, обсуждения и уважения, и призвал протестующих к сдержанности. В субботу также были запланированы более масштабные акции против роста стоимости жизни.

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