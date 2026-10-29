西班牙首都马德里周三晚间在托莱多省发生铁路灾难后爆发骚乱。约1500人聚集在交通部大楼附近，要求首相佩德罗·桑切斯政府和交通部长奥斯卡·普恩特辞职。警方使用催泪瓦斯驱散人群。

交通部附近的抗议活动

示威参与者将这场悲剧的责任归咎于当局，指责其存在严重缺陷。据RMF24报道，示威者中以极右翼团体为主。西班牙电视台TVE称，抗议者不愿离开抗议现场，交通部附近的紧张局势一直持续到深夜。

托莱多省列车相撞

两列高速列车周三上午在托莱多省乌尔达镇相撞。至少68人死亡，超过50人受伤。遇难者中包括反对党人民党前劳动和社会保障部长法蒂玛·巴涅斯。

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初步数据显示，国营运营商Renfe的一列火车获准继续行驶，尽管红色信号灯已警告轨道上有另一列列车。交通部长奥斯卡·普恩特表示，在IT系统故障后发生了“令人费解的”违反规程行为。他称人为失误可能是这场悲剧的原因。

年内第二起重大事故

这是西班牙自年初以来第二起严重铁路灾难。1月，运营商Iryo的一列火车在科尔多瓦省阿达穆斯附近脱轨，并与另一列火车相撞。当时45人死亡，另有122人受伤。那起事故后，反对党人民党和极右翼政党Vox批评政府在铁路基础设施发展方面存在不足。

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