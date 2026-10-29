В столице Испании Мадриде в среду вечером произошли беспорядки после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Возле здания Министерства транспорта собрались около 1,5 тысячи человек, требовавших отставки правительства премьер-министра Педро Санчеса и министра транспорта Оскара Пуэнте. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Протест возле Министерства транспорта

Участники акции возлагали ответственность за трагедию на власти, обвиняя их в серьезных недостатках. Как сообщает RMF24, среди демонстрантов преобладали группы ультраправого направления. По данным испанского телеканала TVE, протестующие не хотели покидать место акции, а напряженная ситуация возле министерства сохранялась до поздней ночи.

Столкновение поездов в провинции Толедо

Два высокоскоростных поезда столкнулись в среду утром в населенном пункте Урда в провинции Толедо. Погибли по меньшей мере 68 человек, более 50 получили ранения. Среди погибших была бывший министр труда и социального обеспечения от оппозиционной Народной партии Фатима Баньес.

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По предварительным данным, поезд государственного перевозчика Renfe получил разрешение продолжить движение, несмотря на красный сигнал, предупреждавший о присутствии другого состава на пути. Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил о «необъяснимом» нарушении протокола после сбоя в IT-системе. Он назвал человеческую ошибку вероятной причиной трагедии.

Вторая крупная авария за год

Это вторая серьезная железнодорожная катастрофа в Испании с начала года. В январе возле Адамуса в провинции Кордова поезд перевозчика Iryo сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом. Тогда погибли 45 человек, еще 122 получили ранения. После той аварии оппозиционная Народная партия и ультраправая Vox критиковали правительство за недостатки в развитии железнодорожной инфраструктуры.

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