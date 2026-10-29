W stolicy Hiszpanii, Madrycie, w środę wieczorem doszło do zamieszek po katastrofie kolejowej w prowincji Toledo. W pobliżu budynku Ministerstwa Transportu zebrało się około 1,5 tys. osób, które domagały się dymisji rządu premiera Pedra Sáncheza i ministra transportu Óscara Puente. Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum.

Protest przy Ministerstwie Transportu

Uczestnicy demonstracji obarczali władze odpowiedzialnością za tragedię, oskarżając je o poważne zaniedbania. Jak informuje RMF24, wśród demonstrantów przeważały grupy o skrajnie prawicowym charakterze. Według hiszpańskiego nadawcy TVE protestujący nie chcieli opuścić miejsca demonstracji, a napięta sytuacja w pobliżu ministerstwa utrzymywała się do późnej nocy.

Zderzenie pociągów w prowincji Toledo

Dwa pociągi dużych prędkości zderzyły się w środę rano w miejscowości Urda w prowincji Toledo. Zginęło co najmniej 68 osób, a ponad 50 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych była była minister pracy i zabezpieczenia społecznego z opozycyjnej Partii Ludowej Fátima Báñez.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według wstępnych danych pociąg państwowego przewoźnika Renfe otrzymał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego sygnału ostrzegającego o obecności innego składu na torze. Minister transportu Óscar Puente mówił o „niezrozumiałym” naruszeniu procedury po awarii systemu IT. Za prawdopodobną przyczynę tragedii uznał błąd ludzki.

Druga duża katastrofa w tym roku

To druga poważna katastrofa kolejowa w Hiszpanii od początku roku. W styczniu w pobliżu Adamuz w prowincji Kordoba pociąg przewoźnika Iryo wykoleił się i zderzył z innym pociągiem. Wówczas zginęło 45 osób, a kolejnych 122 zostało rannych. Po tamtym wypadku opozycyjna Partia Ludowa i skrajnie prawicowy Vox krytykowały rząd za niedociągnięcia w rozwoju infrastruktury kolejowej.

Czytaj nas na