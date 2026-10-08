波兰社会保险局（ZUS）首次向同性已婚夫妇发放了照护补助金。该机构收到两份申请，均获批准，申请人已收到应得款项，RMF24报道称。

承认在国外缔结的婚姻

自8月23日起，波兰实施了一项条例，允许通过转录方式将国外缔结的同性婚姻记录登记入波兰民事登记册。在此类婚姻获得波兰当局承认后，配偶可享有与异性伴侣相同的权利，包括申请ZUS补助金。

根据数字化部的数据，截至前一周末，波兰民事登记机构已完成516份在国外缔结的同性婚姻证书的转录。其中，198份涉及女性伴侣，318份涉及男性伴侣。

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领取补助金的条件

照护补助金应发给必须照料患病丈夫或妻子的人，前提是满足法律规定的其他要求。ZUS强调，获得该补助金的权利不取决于丈夫或妻子的性别。

如果雇主拥有超过20名参保人员，补助金由缴费人支付。在其他情况下，资金由ZUS直接划拨。该机构目前尚未掌握其他缴费人为同性配偶支付此类补助金的信息。

新规是对欧盟法院一项裁决的回应，该裁决要求波兰承认在其他欧盟国家缔结的同性婚姻。婚姻证书样本的更新也与波兰行政法院就转录此类婚姻的外国证书作出的裁决有关。

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