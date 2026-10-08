W Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po raz pierwszy wypłacił zasiłki opiekuńcze parom małżeńskim tej samej płci. Do instytucji wpłynęły dwa wnioski, oba rozpatrzono pozytywnie, a wnioskodawcom wypłacono należne środki, informuje RMF24.

Uznawanie małżeństw zawartych za granicą

Od 23 sierpnia w Polsce obowiązuje rozporządzenie, które pozwala wpisać do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji akt małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Po uznaniu takiego małżeństwa przez polskie władze małżonkowie mogą korzystać z takich samych praw jak pary różnej płci, w tym ubiegać się o świadczenia ZUS.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji do końca poprzedniego tygodnia polskie urzędy stanu cywilnego dokonały 516 transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. Spośród nich 198 dotyczyło par kobiet, a 318 — par mężczyzn.

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Warunki otrzymania świadczenia

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi opiekować się chorym mężem lub chorą żoną, pod warunkiem spełnienia innych wymogów określonych w przepisach. W ZUS podkreślono, że prawo do świadczenia nie zależy od płci męża lub żony.

Jeśli pracodawca ma ponad 20 osób ubezpieczonych, świadczenie wypłaca płatnik składek. W innych przypadkach środki przekazuje bezpośrednio ZUS. Instytucja nie ma jeszcze informacji o takich wypłatach dla małżonków tej samej płci ze strony innych płatników składek.

Nowe zasady stały się odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zobowiązało Polskę do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych krajach UE. Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa wiąże się również z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych dotyczącymi transkrypcji zagranicznych aktów takich małżeństw.

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