В Польше Управление социального страхования ZUS впервые выплатило пособия по уходу однополым супружеским парам. В учреждение поступили два заявления, оба были рассмотрены положительно, а заявители получили причитающиеся им средства, сообщает RMF24.

Признание браков, заключённых за рубежом

С 23 августа в Польше действует распоряжение, позволяющее внести в польский реестр актов гражданского состояния путём транскрипции запись об однополом браке, заключённом за рубежом. После признания такого брака польскими властями супруги могут пользоваться теми же правами, что и разнополые пары, в частности претендовать на выплаты ZUS.

По данным Министерства цифровизации, к концу предыдущей недели польские органы регистрации актов гражданского состояния осуществили 516 транскрипций актов об однополых браках, заключённых за пределами страны. Из них 198 касались женских пар, а 318 — мужских пар.

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Условия получения выплаты

Пособие по уходу полагается человеку, который должен ухаживать за больным мужем или женой, при условии выполнения других требований, установленных законодательством. В ZUS подчеркнули, что право на выплату не зависит от пола мужа или жены.

Если у работодателя более 20 застрахованных лиц, выплату осуществляет плательщик страховых взносов. В остальных случаях средства перечисляет непосредственно ZUS. Учреждение пока не располагает сведениями о таких выплатах однополым супругам со стороны других плательщиков взносов.

Новые правила стали ответом на решение Суда Европейского союза, которое обязало Польшу признавать однополые браки, заключённые в других странах ЕС. Обновление образцов актов о браке также связано с решениями польских административных судов относительно транскрипции зарубежных актов таких браков.

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