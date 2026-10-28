乌克兰和荷兰已着手开展“Bliksem”防空项目的工作

乌克兰和荷兰启动了一项名为“Bliksem”的防空领域联合技术项目。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于10月28日在海牙与荷兰首相罗布·耶滕举行的联合记者会上宣布了这一消息。

该项目旨在深化两国国防和工业企业之间的实际经济与技术合作。 会晤期间，乌克兰总统还特别提到，荷兰已拨出5亿欧元的军事援助包，用于补充拦截俄罗斯弹道导弹的装备， 以及价值12亿欧元的非致命性援助方案，用于恢复能源、基础设施和医疗卫生系统。

此外，总统还感谢荷兰向乌克兰提供的12亿欧元非致命性援助。他表示，这些资金将用于能源支持、基础设施重建、社会领域及医疗卫生。

来源：“乌克兰通讯社”

荷兰将向乌克兰提供5亿欧元的额外军事援助。新援助方案将包括防空系统和无人机，用于抵御俄罗斯的空袭。 荷兰首相罗布·耶滕在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行的联合记者会上宣布了这一消息。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基抵达荷兰进行访问。他计划在此期间会见总理罗布·耶滕、乌克兰和荷兰商界代表，以及威廉-亚历山大国王。 会谈的主要议题包括防务与经济合作、加强乌克兰防空能力以及继续支持乌克兰。

荷兰国防部长将俄罗斯称为“敌人”，而非仅仅是“侵略者”。

荷兰将协助乌克兰提升F-16战机的作战效能，以击落喷气式无人机。

荷兰将协助乌克兰维护F-16战斗机。



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