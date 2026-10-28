Украина и Нидерланды приступили к работе над проектом ПВО «Bliksem»

Украина и Нидерланды запустили совместный технологический проект в сфере ПВО под названием Bliksem. Об этом 28 октября заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.

Проект предусматривает углубление практического экономического и технологического сотрудничества между оборонными и промышленными компаниями обеих стран. В ходе встречи глава государства также отметил выделение Нидерландами военного пакета помощи в размере 500 млн евро, направленного на пополнение средств перехвата баллистических ракет РФ, а также пакета нелетальной помощи на сумму 1,2 млрд евро для восстановления энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.

Кроме того, глава государства поблагодарил Нидерланды за пакет нелетальной поддержки для Украины в размере 1,2 млрд евро. По его словам, эти средства будут направлены на энергетическую поддержку, восстановление инфраструктуры, социальный сектор и здравоохранение.

Источник: «Укринформ»

Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро. В новый пакет войдут, в частности, средства противовоздушной обороны и беспилотники для защиты от российских воздушных атак. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он планирует встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном, представителями украинского и нидерландского бизнеса, а также с королем Виллемом-Александром. Среди главных тем переговоров — оборонное и экономическое сотрудничество, укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

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