Ukraina i Holandia rozpoczęły prace nad projektem systemu obrony powietrznej „Bliksem”

Ukraina i Holandia uruchomiły wspólny projekt technologiczny w dziedzinie obrony przeciwlotniczej pod nazwą Bliksem. Informację tę ogłosił 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem w Hadze.

Projekt zakłada pogłębienie praktycznej współpracy gospodarczej i technologicznej między przedsiębiorstwami z sektora obronnego i przemysłowego obu krajów. Podczas spotkania głowa państwa zwróciła również uwagę na przyznanie przez Holandię pakietu pomocy wojskowej w wysokości 500 mln euro, przeznaczonego na uzupełnienie środków przechwytywania rosyjskich rakiet balistycznych, oraz pakietu pomocy niewojskowej o wartości 1,2 mld euro na odbudowę sektora energetycznego, infrastruktury i służby zdrowia.

Ponadto głowa państwa podziękowała Holandii za pakiet wsparcia niewojskowego dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro. Jak powiedział, środki te zostaną przeznaczone na wsparcie energetyczne, odbudowę infrastruktury, sektor społeczny oraz opiekę zdrowotną.

Źródło: „Ukrinform”

Holandia udzieli Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 500 mln euro. Nowy pakiet obejmie w szczególności środki obrony przeciwlotniczej oraz drony służące do ochrony przed rosyjskimi atakami z powietrza. Ogłosił to premier Holandii Rob Jetten podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Holandii. Planuje tam spotkać się z premierem Robem Jettenem, przedstawicielami ukraińskiego i holenderskiego biznesu, a także z królem Willem-Aleksandrem. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się: współpraca w dziedzinie obronności i gospodarki, wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

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