爱沙尼亚东南部在所谓的萨特塞靴形地附近开通了一条绕行道路，司机今后无需再穿过俄罗斯联邦约400米长的领土——这一侵略国的领土。ERR News对此进行了报道。

边境附近的新路线

新建的400米路段绕过了所谓萨特塞靴形地的“鞋跟”，另一段长4.7公里的绕行路段则沿边境铺设，绕过其主体部分。工程历时六个月，耗资250万欧元，不含增值税。

爱沙尼亚交通运输局还为2公里长的马茨里—塞斯尼基道路铺设了无尘路面，并在卢泰佩亚和塞斯尼基村建设了公交车掉头场地。警察和边防局南部警区边境办公室负责人梅利斯·萨雷普表示，从现在起，爱沙尼亚法律适用于该路线全程。

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无需穿越俄罗斯的道路

此前，瓦尔斯卡—乌利季纳道路上的司机为了留在爱沙尼亚境内，不得不穿越俄罗斯领土。通行时须遵守有关最低车速、在俄罗斯路段的行为以及车辆发生故障时应采取措施的规定。

基础设施部长库尔达尔·莱斯表示，新路线使塞托马地区居民能够在不进入俄罗斯的情况下通行。根据他的说法，在旧路段于2025年秋季关闭后，救护车、救援服务和警察的路线变得更长。

2025年10月，人们在那里发现身穿俄罗斯制服的武装人员后，该路段的交通被停止。地方政府代表劳尔·库德雷指出，新道路将方便塞托马居民出行，并确保可前往当地设施，包括护理院和博物馆。

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