В Естонії відкрили дорогу, яка дозволяє об’їжджати ділянку території Росії — ERR News

У південно-східній Естонії відкрили об’їзну дорогу біля так званого Саатсеського чобота, завдяки якій водіям більше не потрібно проїжджати приблизно 400-метровою ділянкою території Російської Федерації — держави-агресора. Про це повідомляє ERR News.

Новий маршрут біля кордону

Новозбудований 400-метровий відрізок огинає так звану п’яту Саатсеського чобота, а інша об’їзна ділянка завдовжки 4,7 км прокладена вздовж кордону, в обхід його основної частини. Роботи тривали шість місяців і коштували 2,5 млн євро без ПДВ.

Транспортний департамент Естонії також облаштував 2 км дороги Матсурі—Сеснікі з безпиловим покриттям і збудував майданчики для розвороту автобусів у селах Лутепяя та Сеснікі. Керівник прикордонного бюро Південної префектури Департаменту поліції та прикордонної охорони Мееліс Саарепуу заявив, що відтепер естонське законодавство діє на всій протяжності цього маршруту.

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Дорога без проїзду через Росію

Раніше водії на дорозі Вярска—Улітіна мусили перетинати російську територію, щоб залишатися в Естонії. Для проїзду діяли правила щодо мінімальної швидкості, поведінки на російській ділянці та дій у разі поломки автомобіля.

Міністр інфраструктури Кулдар Лейс повідомив, що новий маршрут дає жителям регіону Сетомаа можливість пересуватися дорогою, не заїжджаючи до Росії. За його словами, після закриття колишньої ділянки восени 2025 року довшими стали маршрути для швидкої допомоги, рятувальних служб і поліції.

Рух через цю частину дороги припинили після того, як у жовтні 2025 року там помітили озброєних людей у російській формі. Представник місцевої влади Раул Кудре зазначив, що новий шлях полегшить пересування для жителів Сетомаа та забезпечить доступ до місцевих об’єктів, зокрема будинку догляду й музею.

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