W południowo-wschodniej Estonii otwarto drogę objazdową w pobliżu tzw. buta Saatse, dzięki której kierowcy nie muszą już przejeżdżać przez około 400-metrowy odcinek terytorium Federacji Rosyjskiej — państwa agresora. Informuje o tym ERR News.

Nowa trasa przy granicy

Nowo wybudowany 400-metrowy odcinek omija tzw. piętę buta Saatse, a inny odcinek objazdowy o długości 4,7 km poprowadzono wzdłuż granicy, omijając jego główną część. Prace trwały sześć miesięcy i kosztowały 2,5 mln euro bez VAT.

Estoński Departament Transportu wyposażył również 2 km drogi Matsuri–Sesniki w nawierzchnię bezpyłową oraz zbudował place do zawracania autobusów we wsiach Lutepää i Sesniki. Meelis Saarepuu, kierownik biura granicznego Prefektury Południowej Policji i Straży Granicznej, oświadczył, że odtąd estońskie ustawodawstwo obowiązuje na całej długości tej trasy.

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Droga bez przejazdu przez Rosję

Wcześniej kierowcy na drodze Värska–Ulitina musieli przekraczać terytorium Rosji, aby pozostać w Estonii. W przypadku przejazdu obowiązywały zasady dotyczące minimalnej prędkości, zachowania na rosyjskim odcinku oraz działań w razie awarii samochodu.

Minister infrastruktury Kuldar Leis poinformował, że nowa trasa daje mieszkańcom regionu Setomaa możliwość podróżowania drogą bez wjeżdżania do Rosji. Jak zaznaczył, po zamknięciu poprzedniego odcinka jesienią 2025 roku wydłużyły się trasy dla karetek, służb ratunkowych i policji.

Ruch przez tę część drogi wstrzymano po tym, jak w październiku 2025 roku zauważono tam uzbrojonych ludzi w rosyjskich mundurach. Przedstawiciel lokalnych władz Raul Kudre zauważył, że nowa droga ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Setomaa i zapewni dostęp do lokalnych obiektów, w tym domu opieki i muzeum.

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