На юго-востоке Эстонии открыли объездную дорогу возле так называемого Саатсеского сапога, благодаря которой водителям больше не нужно проезжать через примерно 400-метровый участок территории Российской Федерации — государства-агрессора. Об этом сообщает ERR News.

Новый маршрут у границы

Новый 400-метровый участок огибает так называемую пяту Саатсеского сапога, а другой объездной участок длиной 4,7 км проложен вдоль границы, в обход его основной части. Работы продолжались шесть месяцев и обошлись в 2,5 млн евро без НДС.

Транспортный департамент Эстонии также оборудовал 2 км дороги Матсури—Сесники беспыльным покрытием и построил площадки для разворота автобусов в деревнях Лутепяя и Сесники. Руководитель пограничного бюро Южной префектуры Департамента полиции и погранохраны Меэлис Саарепуу заявил, что отныне эстонское законодательство действует на всей протяженности этого маршрута.

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Дорога без проезда через Россию

Ранее водители на дороге Вярска—Улитина были вынуждены пересекать российскую территорию, чтобы оставаться в Эстонии. Для проезда действовали правила относительно минимальной скорости, поведения на российском участке и действий в случае поломки автомобиля.

Министр инфраструктуры Кулдар Лейс сообщил, что новый маршрут дает жителям региона Сетомаа возможность передвигаться по дороге, не въезжая в Россию. По его словам, после закрытия прежнего участка осенью 2025 года более длинными стали маршруты для скорой помощи, спасательных служб и полиции.

Движение через эту часть дороги прекратили после того, как в октябре 2025 года там заметили вооруженных людей в российской форме. Представитель местной власти Раул Кудре отметил, что новый путь облегчит передвижение для жителей Сетомаа и обеспечит доступ к местным объектам, в частности дому ухода и музею.

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