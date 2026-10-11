印度首都新德里警方表示，已释放在大规模抗议活动中被拘留的所有人员。抗议参与者要求首席选举专员格涅什·库马尔辞职。青年运动Cockroach Janta Party（CJP）的领导人在获释后承诺将继续举行行动，半岛电视台报道。

被拘留者包括CJP创始人阿比吉特·迪普克、其同伴绍拉布·达斯和阿舒托什·兰卡、YouTuber德鲁夫·拉蒂、全印度学生协会主席内哈·博拉、反对派政治人士和记者。警方称，CJP领导人获释的条件是他们在一年内不得造成违反公共秩序的行为。

加强安全措施

当地媒体报道称，在周六抗议活动前夕，当局在新德里部署了超过3万名警察和准军事人员。该市封闭道路和市场，暂停火车和地铁运行，并限制多个地区的移动互联网。

安全部队在主要道路和进城入口设置检查站，检查公交车和汽车。位于印度议会附近、指定用于抗议的简塔尔·曼塔尔地区被封锁，以阻止示威者进入。小规模行动仍在该市其他地区举行，其中包括手工艺品市场Dilli Haat附近，警方也在那里拘留了抗议者和记者。

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ANI通讯社报道，孟买约有600人因抗议活动被拘留。保护记者委员会对有关媒体人士被暂时拘留的报道表示担忧。媒体Newslaundry称，其记者在被拘留时设备被没收。

抗议者的诉求与当局立场

活动参与者要求库马尔辞职，原因是对选民名册的修订；他们认为，这一修订不成比例地有利于执政的印度人民党。抗议者称，数百万选民被从名册中删除，其中包括穆斯林，且该过程伴有技术错误和透明度不足的问题。

《印度快报》刊文称，两名选举专员反对库马尔的多项决定，此后抗议活动进一步升级。该报称，约有1.3亿个姓名被从名册中删除。印度人民党表示，其中包括2800万名已死亡者、6300万名已更改居住地者、1000万个重复记录，以及3000万名官员无法找到的人。

反对派联盟INDIA Bloc支持要求选举委员会主席辞职，并计划于周一在首都举行抗议。联合国人权事务高级专员办事处呼吁印度当局充分尊重和平集会权，并与抗议者展开有意义的对话。印度常驻联合国日内瓦办事处代表团称国际批评不恰当，强调该国宪法保障集会权，但出于维护公共秩序的利益，该权利可以受到限制。

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