В индийской столице Нью-Дели полиция заявила об освобождении всех задержанных во время массовых протестов, участники которых требуют отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Лидеры молодежного движения Cockroach Janta Party (CJP) после освобождения пообещали продолжать акции, сообщает Al Jazeera.

Среди задержанных были основатель CJP Абхиджит Дипке, его соратники Саураб Дас и Ашутош Ранка, ютубер Дхрув Ратхи, президент Всеиндийской студенческой ассоциации Неха Бора, оппозиционные политики и журналисты. По данным полиции, лидеров CJP освободили при условии, что они в течение года не допустят нарушений общественного порядка.

Усиленные меры безопасности

Накануне субботних протестов власти развернули в Нью-Дели более 30 тысяч полицейских и сотрудников военизированных формирований, сообщали местные СМИ. В городе перекрывали дороги и рынки, останавливали движение поездов и метро, а также ограничивали мобильный интернет в нескольких районах.

Силы безопасности установили блокпосты на основных дорогах и въездах в город, проверяли автобусы и автомобили. Район Джантар-Мантар, определенное место для протестов неподалеку от парламента Индии, перекрыли, чтобы не допустить туда демонстрантов. Небольшие акции все же прошли в других частях города, в частности возле ремесленного рынка Dilli Haat, где полиция также задерживала протестующих и журналистов.

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Информационное агентство ANI сообщило, что в Мумбаи из-за протестов задержали около 600 человек. Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность сообщениями о временных задержаниях представителей СМИ. Издание Newslaundry заявило, что во время задержания у его репортеров изъяли технику.

Требования протестующих и позиция властей

Участники акций требуют отставки Кумара из-за пересмотра избирательных списков, который, по их мнению, непропорционально благоприятствует правящей партии Бхаратия джаната парти. Протестующие утверждают, что из списков исключили миллионы избирателей, в том числе мусульман, а процесс сопровождался техническими ошибками и отсутствием прозрачности.

Протесты усилились после публикации Indian Express, сообщившей, что двое избирательных комиссаров возражали против ряда решений Кумара. По данным издания, из списков исключили примерно 130 миллионов имен. Бхаратия джаната парти заявила, что среди них 28 миллионов умерших, 63 миллиона тех, кто сменил место жительства, 10 миллионов дубликатов и 30 миллионов человек, которых чиновники не смогли найти.

Оппозиционный альянс INDIA Bloc поддержал требование об отставке главы избирательной комиссии и планировал провести протест в столице в понедельник. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало индийские власти полностью уважать право на мирные собрания и начать содержательный диалог с протестующими. Представительство Индии при ООН в Женеве назвало международную критику неуместной, подчеркнув, что право на собрания гарантировано Конституцией страны, но может ограничиваться в интересах общественного порядка.

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