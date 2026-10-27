In Hlevas, a teenager was electrocuted after climbing onto a train

In Hlevas, in the Kyiv region, a teenager climbed onto a train and was electrocuted. The boy suffered severe burns and was subsequently hospitalized. An ambulance arrived at the scene.

This was reported by local Telegram channels.

In Brovary, a 13-year-old girl was electrocuted at the train station.

In Zaporizhzhia, a 17-year-old teenager died after being electrocuted on a train.

In Kremenchuk, two teenagers were electrocuted on the roof of a freight car.

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