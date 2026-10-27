W Glevasie nastolatek doznał porażenia prądem po tym, jak wszedł do pociągu
W Hlewasie w obwodzie kijowskim nastolatek wszedł na tory kolejowe i doznał porażenia prądem. Chłopak odniósł poważne oparzenia, po czym został przewieziony do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybyła karetka pogotowia.
Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.
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