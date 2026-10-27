W Glevasie nastolatek doznał porażenia prądem po tym, jak wszedł do pociągu

W Hlewasie w obwodzie kijowskim nastolatek wszedł na tory kolejowe i doznał porażenia prądem. Chłopak odniósł poważne oparzenia, po czym został przewieziony do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybyła karetka pogotowia.

Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

W Browarach 13-letnia dziewczynka doznała porażenia prądem na dworcu kolejowym.

W Zaporożu 17-letni nastolatek zginął w wyniku porażenia prądem w pociągu.

W Kremenczuku dwóch nastolatków zostało porażonych prądem na dachu wagonu towarowego.

Czytaj nas na