23-letni mieszkaniec Lwowa został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec nieletnich dziewcząt. W sprawie występowały cztery ofiary w wieku od 11 do 15 lat; jedna z dziewcząt zaszła w ciążę.

Sąd skazał 23-letniego mieszkańca Lwowa na 15 lat więzienia za nakłanianie nieletnich dziewcząt do stosunków seksualnych. Według wersji śledztwa ofiarami jego czynów padły cztery dziewczynki w wieku od 11 do 15 lat. O zakończeniu rozpatrywania sprawy w sądzie poinformowała prokuratura obwodowa.

Z materiałów sprawy wynika, że w latach 2024–2025 mężczyzna systematycznie wciągał nieletnie dziewczęta w stosunki seksualne, co doprowadziło do poważnych konsekwencji, a także do ciąży i porodu u jednej z nich.

Mieszkaniec Lwowa poszukiwał nastoletnich dziewcząt za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych w aplikacji Telegram. Ukrywał przy tym swój rzeczywisty wiek i, w zależności od sytuacji, przekonywał rozmówczynie, że ma zaledwie 16 lub 17 lat.

„Podczas rozmów z dziewczynami skazany działał natarczywie i cynicznie. Wykorzystując ich wrażliwość wynikającą z wieku, łatwość ufania oraz brak wystarczającego doświadczenia życiowego, uciekał się do manipulacji psychologicznych, wysyłał dziewczętom swoje nagie zdjęcia i inicjował rozmowy o charakterze seksualnym” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Zgodnie z wynikami ekspertyz ofiary w momencie popełnienia wobec nich czynów niezgodnych z prawem nie osiągnęły dojrzałości społeczno-psychologicznej. Dlatego nie były w stanie w pełni uświadomić sobie istoty i konsekwencji narzuconych im relacji ani stawić oporu dorosłemu mężczyźnie.

Ustalono, że ofiarami czynów skazanego padły cztery dziewczyny, które w momencie rozpoczęcia kontaktu z nim miały od 11 do 15 lat.

Funkcjonariuszom organów ścigania udało się zdemaskować mieszkańca Lwowa i ustalić wszystkie epizody podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie jednej z poszkodowanych.

„Mężczyzna odbył z nią stosunek płciowy, gdy skończyła 14 lat. W rezultacie doprowadziło to do ciąży i porodu w wieku dziecięcym. To właśnie po zgłoszeniu przez lekarzy szpitala położniczego na policję rozpoczęło się szeroko zakrojone śledztwo” – dodano w prokuraturze.

Ekspertyza potwierdziła ojcostwo mężczyzny. W jego telefonie śledczy znaleźli również dużą ilość materiałów zawierających zdjęcia i filmy przedstawiające przemoc wobec dzieci.

Już na etapie postępowania sądowego mężczyzna zaproponował małżeństwo z nieletnią matką swojego dziecka, próbując w ten sposób złagodzić swoją sytuację i uniknąć surowej kary.

Sąd uznał go za winnego na podstawie kilku artykułów Kodeksu Karnego, w szczególności za popełnienie czynów o charakterze seksualnym wobec osób, które nie ukończyły 14 i 16 lat, oraz za posiadanie pornografii dziecięcej (cz. 1 art. 155, cz. 6 art. 152, cz. 3 art. 156-1, cz. 1 art. 301-1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Wyrokiem sądu sprawcy wymierzono karę 15 lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji związanych z pracą z dziećmi. Wyrok może jeszcze zostać zaskarżony.

Ponadto informacje o skazanym zostaną wpisane do Jednolitego rejestru osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nienaruszalności seksualnej nieletnich.

Wcześniej mieszkaniec obwodu żytomierskiego został skazany na ponad dwa lata pozbawienia wolności za przemoc domową.

W obwodzie chersońskim ojciec-opiekun został skazany na dożywocie za przemoc wobec siedmiu dziewcząt.

W obwodzie tarnopolskim mężczyzna otrzymał 15 lat pozbawienia wolności za przemoc wobec swojej siostrzenicy.

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