W Islamabadzie pakistański minister bezpieczeństwa żywnościowego i badań Rana Tanveer Hussain polecił zaostrzyć nadzór nad rynkiem nawozów w trwającym sezonie siewnym rabi. Ostrzegł, że sztuczne niedobory, gromadzenie nawozów oraz nieuzasadnione podwyżki cen nie będą tolerowane.

Kontrola zapasów i dostaw

მინისტr wydał te polecenia podczas posiedzenia Komitetu ds. Nawozów, na którym oceniano dostępność produktów, ceny rynkowe, dystrybucję oraz potrzeby w zakresie dostaw na okres sezonu rabi. Jak podaje The Express Tribune, uczestnicy spotkania przeanalizowali dostępne zapasy, produkcję krajową, łańcuchy dostaw oraz oczekiwany popyt na nawozy podczas siewu pszenicy.

W posiedzeniu uczestniczyli urzędnicy ministerstwa oraz przedstawiciele branży nawozowej. Hussain wyraził zadowolenie z ogólnej sytuacji w zakresie dostaw i potwierdził zamiar rządu utrzymania wystarczających zapasów, w tym mocznika i fosforanu diamonowego, aby zaspokoić potrzeby rolników przez cały sezon rabi.

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Koordynacja z producentami

Urzędnicy poinformowali komitet o działaniach na rzecz zrównoważonych dostaw nawozów w całym kraju oraz ich niezakłóconego transportu na rynki rolne. Minister polecił właściwym instytucjom i producentom ścisłą koordynację działań, aby uniknąć zakłóceń w dostawach.

Według Hussaina wahania na międzynarodowych rynkach nawozów oraz globalna niepewność gospodarcza pozostają wyzwaniem dla kosztów środków potrzebnych producentom rolnym. Jednocześnie, jak powiedział, rząd koncentruje się na ochronie rolników przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi.

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