Co najmniej 20 grindwali znalazło się na wybrzeżu Ngawi w pobliżu przylądka Cape Palliser, najdalej na południe wysuniętego punktu Wyspy Północnej Nowej Zelandii. Ratownicy próbowali odprowadzić do morza kilka ocalałych zwierząt. Informuje o tym Taipei Times.

Operacja ratunkowa

Nowozelandzki Departament Ochrony Przyrody współpracował z przedstawicielami iwi — maoryskiej społeczności plemiennej — oraz organizacją Project Jonah, specjalizującą się w ratowaniu wielorybów, które znalazły się na brzegu. Ratownikom udało się już odprowadzić do wody dwa grindwale.

Jak podało Radio New Zealand, miejscowi mieszkańcy mówili, że w ciągu nocy na wybrzeże mogło zostać wyrzuconych nawet 50 grindwali. Większość zwierząt zginęła w wyniku obrażeń, a wolontariusze próbowali podtrzymać przy życiu ocalałe osobniki, polewając je wodą z wiader i używając ręczników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Próba odprowadzenia zwierząt podczas przypływu

Project Jonah poinformowała na Facebooku, że przy życiu pozostały cztery grindwale. Ratownicy planowali spróbować odprowadzić je do morza podczas przypływu.

Wyrzucanie wielorybów na brzeg jest powszechnym zjawiskiem w Nowej Zelandii i sąsiedniej Australii, gdzie w głębokich wodach żyją duże populacje grindwali. Przyczyny takich przypadków pozostają obecnie nieznane.

Czytaj nas na