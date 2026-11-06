Не менее 20 гринд оказались на побережье Нгави возле мыса Кейп-Паллисер, самой южной точки Северного острова Новой Зеландии. Спасатели пытались вернуть в море нескольких выживших животных. Об этом сообщает Taipei Times.

Спасательная операция

Департамент охраны природы Новой Зеландии сотрудничал с представителями иви — маорийской племенной общины — и организацией Project Jonah, которая специализируется на спасении китов, оказавшихся на берегу. Спасателям уже удалось вернуть в воду двух гринд.

По данным Radio New Zealand, местные жители говорили, что за ночь на побережье могло выбросить до 50 гринд. Большинство животных погибло от травм, а волонтеры пытались поддерживать выживших, поливая их водой из ведер и используя полотенца.

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Попытка вернуть животных во время прилива

Project Jonah сообщила в Facebook, что в живых оставались четыре гринды. Спасатели планировали попытаться вернуть их в море во время прилива.

Выброс китов на берег является распространенным явлением в Новой Зеландии и соседней Австралии, где в глубоких водах обитают крупные популяции гринд. Причины таких случаев в настоящее время неизвестны.

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