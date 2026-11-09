Po wyborach środka kadencji w USA kryptowaluty gwałtownie potaniały podczas późnych niedzielnych notowań. Bitcoin i Ether spadły do najniższych poziomów od ponad dwóch miesięcy w związku z obawami inwestorów, że kontrolowany przez Partię Demokratyczną Kongres USA może zaostrzyć regulacje dotyczące tej klasy aktywów. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Ceny bitcoina i etheru

Bitcoin, najstarsza kryptowaluta i największa pod względem kapitalizacji rynkowej, potaniał o ponad 2%, do 73 708 dolarów. To najniższy poziom jego wartości od sierpnia. Ether stracił około 5% i spadł do 2 223 dolarów, co również było najniższym poziomem od sierpnia.

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Presja na rynek kryptowalut

Według publikacji rynki kryptowalut zostały również wstrząśnięte podczas ostatnich sesji handlowych po kradzieży 6 miliardów dolarów z Binance, największej giełdy kryptowalut na świecie. Dodatkowym czynnikiem niepokoju był wybór na stanowiska wyraźnych krytyków kryptowalut w wyniku ubiegłotygodniowych wyborów środka kadencji w USA.

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