Биткоин и эфир упали до минимумов с августа — Channel NewsAsia

После промежуточных выборов в США криптовалюты резко подешевели в ходе поздних воскресных торгов. Биткоин и эфир опустились до самых низких уровней более чем за два месяца на фоне опасений инвесторов, что контролируемый Демократической партией Конгресс США может ужесточить регулирование этого класса активов. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Цены биткоина и эфира

Биткоин, старейшая криптовалюта и крупнейшая по рыночной капитализации, подешевел более чем на 2% — до 73 708 долларов. Это самый низкий уровень его стоимости с августа. Эфир потерял около 5% и снизился до 2 223 долларов, что также стало самым низким показателем с августа.

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Давление на крипторынок

По данным издания, крипторынки также испытали потрясение в последние торговые сессии после кражи 6 миллиардов долларов с Binance — крупнейшей криптовалютной биржи мира. Дополнительным фактором беспокойства стало избрание на должности заметных критиков криптовалют по итогам промежуточных выборов в США на прошлой неделе.

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