Bundestag w Niemczech przyjął zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, które zobowiązują duże rzeźnie do instalacji systemów monitoringu wideo. Nowe przepisy mają pomóc kontrolować przestrzeganie norm dotyczących traktowania zwierząt podczas uboju, informuje Der Spiegel.

Jakie przedsiębiorstwa obejmie wymóg

Kamery wideo będą obowiązkowe w zakładach, w których rocznie dokonuje się uboju ponad 1 tys. sztuk bydła, 5 tys. tuczników lub 150 tys. kurcząt, indyków albo królików. Według oceny przytoczonej w materiale umożliwi to objęcie monitoringiem wideo ponad 90% wszystkich ubojów w kraju.

Ustawa pozwala również wymagać instalacji kamer od mniejszych zakładów, jeśli istnieją konkretne przesłanki możliwych naruszeń przepisów o ochronie zwierząt. Minister rolnictwa Alois Rainer oświadczył, że monitoring wideo powinien sprzyjać pociąganiu do odpowiedzialności za niewłaściwe traktowanie zwierząt.

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Data wejścia w życie i reakcje

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. Przedsiębiorstwa objęte nowym wymogiem otrzymają rok na techniczne wdrożenie systemów monitoringu wideo.

Poseł AfD Bernd Schattner skrytykował ustawę, twierdząc, że spowoduje ona dla przedsiębiorstw dodatkowe koszty, wymogi dokumentacyjne i obciążenia biurokratyczne. Jednocześnie Zieloni i Partia Lewicy uważają reformę za niewystarczającą. Rzeczniczka frakcji Zielonych ds. polityki rolnej Zoe Mayer opowiedziała się za monitoringiem wideo we wszystkich rzeźniach, bez wyjątków dla małych zakładów.

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