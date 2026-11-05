Бундестаг обязал крупные бойни установить камеры — Der Spiegel

Бундестаг Германии принял изменения в закон о защите животных, обязывающие крупные бойни установить системы видеонаблюдения. Новые правила должны помочь контролировать соблюдение норм обращения с животными во время убоя, сообщает Der Spiegel.

Какие предприятия охватит требование

Видеокамеры будут обязательными для предприятий, где ежегодно забивают более 1 тыс. голов крупного рогатого скота, 5 тыс. откормочных свиней или 150 тыс. кур, индеек либо кроликов. Согласно оценке, приведенной в материале, это позволит охватить видеонаблюдением более 90% всех убоев в стране.

Закон также позволяет требовать установки камер от небольших предприятий, если есть конкретные признаки возможных нарушений правил защиты животных. Министр сельского хозяйства Алоис Райнер заявил, что видеонаблюдение должно способствовать привлечению к ответственности за ненадлежащее обращение с животными.

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Дата вступления в силу и реакции

Изменения вступят в силу 1 января 2027 года. Предприятиям, которых касается новое требование, предоставят один год на техническое внедрение систем видеонаблюдения.

Депутат от АдГ Бернд Шаттнер раскритиковал закон, заявив, что он создаст для предприятий дополнительные расходы, требования к документации и бюрократическую нагрузку. В то же время «Зеленые» и Левая партия считают реформу недостаточной. Представительница фракции «Зеленых» по вопросам аграрной политики Зое Майер выступила за видеонаблюдение на всех бойнях без исключений для небольших предприятий.

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