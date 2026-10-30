W ciągu ostatnich 15 lat amazoński las tropikalny emitował do atmosfery więcej dwutlenku węgla, niż pochłaniał. Do takiego wniosku doszła grupa badaczy kierowana przez Lucianę Gatti z Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych w São Paulo.

Ocena bilansu węglowego

Jak informuje Der Spiegel, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym Nature. Na obszarze badawczym o powierzchni około 6,7 mln kilometrów kwadratowych uwalniało się średnio około 0,32 mld ton węgla rocznie.

Naukowcy przeanalizowali atmosferyczne pomiary CO₂ z okresu od 2010 do 2024 roku. Lasy Amazonii mają istotne znaczenie dla regulacji klimatu Ameryki Południowej i magazynują znaczne zasoby węgla.

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Wpływ działalności człowieka

Autorzy pracy uważają, że główną przyczyną zmiany bilansu gazów cieplarnianych nie była zmiana klimatu, lecz bezpośrednia działalność człowieka w Amazonii. Chodzi w szczególności o wycinkę i degradację lasów, a także spalanie biomasy. Zjawiska klimatyczne takie jak El Niño, według wniosków badaczy, dodatkowo nasilają regionalne skutki klimatyczne.

Zespół wezwał do zaprzestania wylesiania, wzmocnienia kontroli nad wypalaniem terenów oraz wdrażania programów odtwarzania lasów. Jednocześnie w brazylijskiej części Amazonii między sierpniem 2025 roku a lipcem 2026 roku zniszczono 2874 kilometry kwadratowe lasu — jest to najniższy wskaźnik od dekady, według brazylijskich władz.

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