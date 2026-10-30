За последние 15 лет амазонский тропический лес выбрасывал в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощал. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с Лусианой Гатти из Национального института космических исследований в Сан-Паулу.

Оценка углеродного баланса

Как сообщает Der Spiegel, результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature. На территории исследования площадью около 6,7 млн квадратных километров ежегодно в среднем высвобождалось примерно 0,32 млрд тонн углерода.

Учёные проанализировали атмосферные измерения CO₂ за период с 2010 по 2024 год. Амазонские леса имеют важное значение для регулирования климата Южной Америки и хранят значительные запасы углерода.

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Влияние деятельности человека

Авторы работы считают, что главной причиной изменения баланса парниковых газов стало не изменение климата, а непосредственная деятельность человека в Амазонии. Речь, в частности, идёт о вырубке и повреждении лесов, а также о сжигании биомассы. Климатические явления вроде Эль-Ниньо, согласно выводам исследователей, дополнительно усиливают региональные климатические последствия.

Команда призвала прекратить вырубку лесов, усилить контроль за выжиганием земель и внедрять программы восстановления лесов. В то же время в бразильской части Амазонии в период с августа 2025 года по июль 2026 года было уничтожено 2874 квадратных километра леса — это самый низкий показатель за десятилетие, по данным бразильских властей.

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