W Gabonie zniesiono zakaz dostępu do mediów społecznościowych, który obowiązywał przez osiem miesięcy. W sobotę w telewizyjnym oświadczeniu poinformował o tym Najwyższy Organ Komunikacji kraju (HAC), podaje BBC News.

Zakaz obowiązywał od lutego

Ograniczenia wprowadzono 17 lutego. Wówczas HAC oświadczył, że treści w internecie podsycają konflikty i pogłębiają podziały w kraju. Decyzja wywołała szeroką krytykę.

Dla Gabonu, środkowoafrykańskiego kraju liczącego około 2,5 mln mieszkańców, blokada była zaskoczeniem. Facebook, TikTok, YouTube i Instagram są szczególnie popularne wśród młodych ludzi, którzy wykorzystują te platformy do prowadzenia biznesu i spędzania wolnego czasu. Po wprowadzeniu ograniczeń wielu użytkowników skorzystało z VPN, aby zachować dostęp do mediów społecznościowych.

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Protesty i krytyka opozycji

Zakaz wprowadzono w czasie napięć społecznych, niespełna rok po wyborze prezydenta Brice’a Oligui Nguemy. Nauczyciele i urzędnicy państwowi prowadzili strajki, wskazując na niskie płace i złe warunki pracy.

Opozycja nazwała zawieszenie dostępu do platform nadużyciem władzy. Nguema wygrał ubiegłoroczne wybory, zdobywając ponad 90% głosów, dwa lata po zamachu stanu, który zakończył ponad pięć dekad rządów rodziny Bongo. Wówczas obiecywał reformy w kraju, w którym poprzednie rządy stosowały cyfrowe wyłączenia w celu kontrolowania informacji.

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