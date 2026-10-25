Габон отменил восьмимесячный запрет на соцсети — BBC News

В Габоне отменили запрет на доступ к социальным сетям, который действовал восемь месяцев. Об этом в телевизионном заявлении в субботу объявил Высший орган коммуникаций страны (HAC), сообщает BBC News.

Запрет действовал с февраля

Ограничения ввели 17 февраля. Тогда HAC заявил, что контент в интернете разжигает конфликты и углубляет разногласия в стране. Решение вызвало широкую критику.

Для Габона, центральноафриканской страны с населением около 2,5 миллиона человек, блокировка стала неожиданностью. Facebook, TikTok, YouTube и Instagram особенно популярны среди молодежи, которая использует эти платформы для бизнеса и досуга. После введения ограничений многие пользователи обратились к VPN, чтобы сохранить доступ к социальным сетям.

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Протесты и критика оппозиции

Запрет ввели на фоне социальной напряженности менее чем через год после избрания президента Бриса Олиги Нгемы. Учителя и государственные служащие проводили забастовки, заявляя о низкой оплате труда и плохих условиях работы.

Оппозиция назвала приостановку доступа к платформам злоупотреблением властью. Нгема победил на выборах в прошлом году, набрав более 90% голосов, через два года после переворота, который завершил более пяти десятилетий правления семьи Бонго. Тогда он обещал реформы в стране, где предыдущие правительства применяли цифровые отключения для контроля информации.

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