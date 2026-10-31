W Bahrajnie odbyło się 23. spotkanie szefów sztabów sił zbrojnych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Najwyższy Komitet Wojskowy RWPZ omówił dalszą intensyfikację wspólnej współpracy wojskowej, zacieśnienie więzi obronnych, a także wzmocnienie koordynacji i spójności między siłami zbrojnymi państw rady, informuje Asharq Al-Awsat.

Kwestie koordynacji obronnej

Uczestnicy spotkania, którego gospodarzem w czwartek był Bahrajn, omówili kwestie wojskowe stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, a także sposoby rozwoju współpracy i koordynacji w imię wspólnych interesów.

Szef sztabu Sił Obrony Bahrajnu, generał porucznik Thiab bin Saqr Al Nuaimi, oświadczył, że powaga obecnego etapu oraz wyjątkowe ataki, którym jest on poddawany, stawiają wszystkich przed historyczną odpowiedzialnością. Według niego wymaga to pełnej solidarności, ścisłej koordynacji i wspólnej pracy w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i stabilności państw Zatoki.

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Oświadczenie Bahrajnu

Al Nuaimi zaznaczył, że Bahrajn konsekwentnie podkreśla potrzebę wzmacniania systemów obronnych i ich integracji, a także wspierania podstaw wspólnej architektury wojskowej państw Zatoki.

Wyraził nadzieję, że spotkanie pomoże osiągnąć postęp, do którego dążą państwa uczestniczące, oraz przyczyni się do trwałego bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu.

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