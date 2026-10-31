В Бахрейне состоялась 23-я встреча начальников штабов вооруженных сил государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Высший военный комитет ССАГПЗ обсудил дальнейшую активизацию совместного военного сотрудничества, укрепление оборонных связей, а также усиление координации и сплоченности между вооруженными силами стран совета, сообщает Asharq Al-Awsat.

Вопросы оборонной координации

Участники встречи, которую Бахрейн принимал в четверг, рассмотрели военные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также пути развития сотрудничества и координации в общих интересах.

Начальник штаба Сил обороны Бахрейна генерал-лейтенант Тиаб бин Сакр Аль-Нуайми заявил, что серьезность нынешнего этапа и исключительные атаки, которым он подвергается, ставят всех перед исторической ответственностью. По его словам, это требует полной солидарности, тесной координации и совместной работы для противодействия угрозам безопасности и стабильности стран Залива.

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Заявление Бахрейна

Аль-Нуайми отметил, что Бахрейн последовательно подчеркивает необходимость укреплять оборонные системы и их интеграцию, а также поддерживать основы совместной военной архитектуры государств Залива.

Он выразил надежду, что встреча поможет достичь прогресса, к которому стремятся страны-участницы, и будет способствовать устойчивой безопасности, стабильности и процветанию.

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