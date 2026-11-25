Jemeńscy Huti oświadczyli, że port w Dżuddzie i inne porty Arabii Saudyjskiej na wybrzeżu Morza Czerwonego staną się celami ich sił, jeśli Arabia Saudyjska spełni groźby uderzenia na port Al-Hudajda w Jemenie.

Oświadczenie Hutich

Jak podaje Jerusalem Post, rzecznik sił zbrojnych Hutich Jahja Sari opublikował to oświadczenie we wtorek w serwisie społecznościowym X. Według niego Dżudda i wszystkie saudyjskie porty wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego będą celami, jeśli port Al-Hudajda zostanie zaatakowany.

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Sari wezwał również pracowników, inne osoby znajdujące się w pobliżu tych portów oraz firmy żeglugowe do natychmiastowego opuszczenia odpowiednich obszarów i wyprowadzenia stamtąd statków.

Ostrzeżenie koalicji

Później rzecznik kierowanej przez Arabię Saudyjską Koalicji Wsparcia Legalności w Jemenie, generał dywizji Turki al-Maliki, zaapelował do cywilów o ewakuację z portu Al-Hudajda ze względów bezpieczeństwa. Do jego wpisu w serwisie X dodano obraz, na którym port oznaczono na czerwono.

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