Йеменские хуситы заявили, что порт Джидды и другие порты Саудовской Аравии на побережье Красного моря станут целями для их сил, если Саудовская Аравия выполнит угрозы нанести удар по порту Ходейда в Йемене.

Заявление хуситов

Как сообщает Jerusalem Post, представитель военных сил хуситов Яхья Сари опубликовал это заявление во вторник в соцсети X. По его словам, Джидда и все саудовские порты вдоль побережья Красного моря будут целями, если будет атакован порт Ходейда.

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Сари также призвал работников, других людей вблизи этих портов и судоходные компании немедленно покинуть соответствующие районы и вывести оттуда суда.

Предупреждение коалиции

Позже представитель возглавляемой Саудовской Аравией Коалиции поддержки легитимности в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики обратился к гражданским с призывом эвакуироваться из порта Ходейда в целях безопасности. К его публикации в X добавили изображение, на котором порт был отмечен красным цветом.

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