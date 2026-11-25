Хусити пригрозили атакою порту Джидди — Jerusalem Post
Єменські хусити заявили, що порт Джидди та інші порти Саудівської Аравії на узбережжі Червоного моря стануть цілями для їхніх сил, якщо Саудівська Аравія виконає погрози завдати удару по порту Ходейда в Ємені.
Заява хуситів
Як повідомляє Jerusalem Post, речник військових сил хуситів Ях'я Сарі опублікував цю заяву у вівторок у соцмережі X. За його словами, Джидда та всі саудівські порти вздовж узбережжя Червоного моря будуть цілями, якщо буде атаковано порт Ходейда.
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Сарі також закликав працівників, інших людей поблизу цих портів і судноплавні компанії негайно залишити відповідні райони та вивести звідти судна.
Попередження коаліції
Пізніше речник очолюваної Саудівською Аравією Коаліції підтримки легітимності в Ємені генерал-майор Туркі аль-Малікі звернувся до цивільних із закликом евакуюватися з порту Ходейда задля безпеки. У його дописі в X додали зображення, на якому порт був позначений червоним кольором.