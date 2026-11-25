Єменські хусити заявили, що порт Джидди та інші порти Саудівської Аравії на узбережжі Червоного моря стануть цілями для їхніх сил, якщо Саудівська Аравія виконає погрози завдати удару по порту Ходейда в Ємені.

Заява хуситів

Як повідомляє Jerusalem Post, речник військових сил хуситів Ях'я Сарі опублікував цю заяву у вівторок у соцмережі X. За його словами, Джидда та всі саудівські порти вздовж узбережжя Червоного моря будуть цілями, якщо буде атаковано порт Ходейда.

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Сарі також закликав працівників, інших людей поблизу цих портів і судноплавні компанії негайно залишити відповідні райони та вивести звідти судна.

Попередження коаліції

Пізніше речник очолюваної Саудівською Аравією Коаліції підтримки легітимності в Ємені генерал-майор Туркі аль-Малікі звернувся до цивільних із закликом евакуюватися з порту Ходейда задля безпеки. У його дописі в X додали зображення, на якому порт був позначений червоним кольором.

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