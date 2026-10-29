Korea Południowa i Stany Zjednoczone przeprowadziły w Seulu dowódczo-sztabowe ćwiczenia wojskowe Iron Mace, poświęcone integracji zdolności konwencjonalnych i nuklearnych w celu odstraszania zagrożeń ze strony KRLD. Według wojskowych manewry odbyły się od 29 września do 2 października w siedzibie Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej.

Rozszerzone odstraszanie

Jak podaje Korea Herald, uczestnicy ćwiczeń prawdopodobnie omawiali wzmocnienie rozszerzonego odstraszania ze strony Waszyngtonu wobec nuklearnych i rakietowych zagrożeń KRLD. Mówiono także o wspólnym planowaniu wykorzystania konwencjonalnych zdolności Korei Południowej do wsparcia strategicznych operacji USA w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

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Format ćwiczeń

Ćwiczenia Iron Mace zainicjowano w sierpniu 2024 roku. Publikacja zaznacza, że za liberalnej administracji prezydenta Lee Jae Myunga były one prowadzone za zamkniętymi drzwiami, najwyraźniej aby nie prowokować Korei Północnej. Manewry odbywają się zgodnie z wytycznymi Grupy Konsultacyjnej ds. Nuklearnych, przyjętymi po szczycie byłego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk Yeola i byłego prezydenta USA Joe Bidena w kwietniu 2023 roku.

Iron Mace przeprowadzono po tym, jak Seul i Waszyngton w sierpniu ograniczyły skalę wspólnych ćwiczeń Ulchi Freedom Shield na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Jednocześnie inne wspólne manewry, w tym trójstronne ćwiczenia Freedom Edge z udziałem Japonii i USA, odbyły się zgodnie z planem.

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