Южная Корея и США провели в Сеуле командно-штабные военные учения Iron Mace, посвященные интеграции обычных и ядерных возможностей для сдерживания угроз со стороны КНДР. По данным военных, маневры проходили с 29 сентября по 2 октября в штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Расширенное сдерживание

Как сообщает Korea Herald, участники учений, вероятно, обсуждали усиление расширенного сдерживания со стороны Вашингтона против ядерных и ракетных угроз КНДР. Также речь шла о совместном планировании использования обычных возможностей Южной Кореи для поддержки стратегических операций США в случае чрезвычайной ситуации.

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Формат учений

Учения Iron Mace были инициированы в августе 2024 года. Издание отмечает, что при либеральной администрации президента Ли Чжэ Мёна они проводились в закрытом формате, очевидно, чтобы не провоцировать Северную Корею. Маневры проходят в соответствии с руководящими принципами Консультативной группы по ядерным вопросам, принятыми после саммита бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и бывшего президента США Джо Байдена в апреле 2023 года.

Iron Mace провели после того, как Сеул и Вашингтон в августе сократили масштаб совместных учений Ulchi Freedom Shield по распоряжению президента США Дональда Трампа. В то же время другие совместные маневры, в частности трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии и США, состоялись по плану.

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